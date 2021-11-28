В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 27 НОЯБРЯ - В большинстве регионов Казахстана сегодня ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под влиянием обширного антициклона на большей части республики ожидается погода без осадков, лишь на крайнем севере и в горных районах юго-востока РК - снег. Также по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

На северо-западе Акмолинской области ожидается низовая метель, на севере, востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

В Туркестанской области ночью и утром в горных предгорных районах ожидается туман, днем - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе, северо-западе Западно-Казахстанской, Атырауской, в центре Актюбинской, на севере Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей ожидается туман.

На северо-западе, северо-востоке Мангистауской области - гололед.

На северо-востоке Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью с низовой метелью.

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на северо-востоке, юге области - порывы до 23-28 метров в секунду, на северо-востоке области - с низовой метелью.

Днем на западе, севере Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере области - низовая метель.

В центре Кызылординской области ожидается туман, днем - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, гололед, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.