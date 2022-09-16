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В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

15.09.2022, 08:44 21501
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Большая территория Казахстана будет находиться под влиянием обширного холодного антициклона, ожидается преимущественно погода без осадков, в ночные часы - туманы и заморозки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, на востоке пройдут осадки, временами сильные в виде дождя и мокрого снега. На большей территории РК ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юго-востоке порывы до 23-28 метров в секунду, днем на западе, юго-западе, юге с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей, на западе Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Ночью на северо-востоке Акмолинской, Костанайской областей, на юго-востоке Северо-Казахстанской области, на западе, юге Павлодарской области, в северной половине Карагандинской области, на севере, востоке Улытауской, Восточно-Казахстанской областей, на севере Абайской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 1-3 градуса.
 
В Нур-Султане: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, ночью 2-7 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4 тепла, на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем 16-18 тепла.
 
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 21-23 тепла.
 
В Шымкенте: небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 31-33 тепла.
 

новости по теме

В Карагандинской области выявлен факт хищения средств, выделенных на лечение и отдых инвалидов

16.09.2022, 10:02 821
КАРАГАНДА. 16 СЕНТЯБРЯ - Департаментом АФМ по Карагандинской области расследуется уголовное дело по ранее выявленной в рамках ОПМ Qamqor преступной схеме хищения бюджетных средств, выделенных на оказание санаторно-курортного лечения, лечебно-оздоровительного отдыха для людей с ограниченными возможностями, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Следствием установлено, что между заказчиком и ТОО заключен договор о государственных закупках по оказанию лечения и отдыха инвалидам на сумму около 50 миллионов тенге, со сроками исполнения с марта по декабрь месяц. Согласно акту проверки внутреннего анализа коррупционных рисков заказчика, следует, что по установленным фактам фиктивного посещения инвалидами оздоровительного санатория в адрес ТОО необоснованно выплачено около полутора миллиона тенге", - проинформировали в АФМ. 

 
Расследование продолжается. Согласно статье 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу

16.09.2022, 08:42 1176
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу
НУР-СУЛТАН. 16 СЕНТЯБРЯ - Большая территория Казахстана будет находиться под влиянием обширного холодного антициклона, преимущественно ожидается погода без осадков, в ночные часы - туманы и заморозки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе, юге, юго-востоке, в центре страны пройдут дожди с грозами, на востоке страны - осадки в виде дождя и мокрого снега. По РК ожидается усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей, на севере Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Ночью на севере, востоке Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей, на севере Абайской области, на юго-востоке Северо-Казахстанской области, на юге Павлодарской области, в центре, в горных районах Жетысуской области ожидаются заморозки 1-6 градусов. 
 
Ночью на севере, востоке Улытауской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.
 

Коррупция в жилищном строительстве Казахстана стала практически системной - эксперты

15.09.2022, 20:23 10181
Коррупция в жилищном строительстве Казахстана стала практически системной - эксперты
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Коррупция в жилищном строительстве Казахстана стала практически системной, а это чревато ростом социальной напряженности в обществе, считают эксперты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Жильцы столичного ЖК "Тумар" обеспокоены строительством нового многоэтажного жилого комплекса "Асыл тау" на расстоянии 6 метров от их дома, сообщает Народная партия Казахстана. 
 

Застройщик передвинул забор еще на три метра и расширил котлован. Получается, пожарная машина уже не проедет. Нам закрыли пожарный выход, к нам не сможет приехать скорая", - заявила активистка Бакытгуль Тасбулатова. 

 
По данным пресс-служба НПК, строительство только начато, однако в квартирах ЖК "Тумар" уже лопаются стеклопакеты и трескается штукатурка, а на придомовой территории оседает грунт и обваливается асфальт. 
 

У нас обвалился фасад здания со стороны улицы Туркестан, со 2-го этажа по 13-й. Хорошо, что это произошло в ночное время и никто не пострадал. Складывается впечатление, что застройщик делает все, чтобы довести наш дом до аварийности", - отмечают представители инициативной группы. 

 
За полгода жильцы написали более 20 писем в государственные и надзорные органы. Дважды обращались к главе государства. 
 
Городские власти аргументируют необходимость строительства ЖК "Асыл тау" решением проблем дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков. 
 

Но решать проблему одних дольщиков за счет других жителей - это неправильно. Это все равно, что тушить один огонь, разжигая другой", - отметил советник председателя НПК Данияр Сабирбаев. 

 
Правовед Болат Касымов уверен, что беспредел застройщиков порожден банальной безнаказанностью. 
 

Нужно добиться сноса незаконно возведенного строения и восстановления ущерба за счет застройщика. Если мы такой прецедент создадим - это поможет в будущем", - заявил он. 

 
Кроме того, для решения проблем точечной застройки необходимо привлечь к ответственности и сотрудников государственных организаций, подписывавших экспертизы и разрешения, закрывавших глаза на нарушения и дававших положительные заключения на незаконное строительство, считают в партии. 
 
Ранее сообщалось, что жители Алматы выступили против строительства многоэтажки в микрорайоне Алмагуль. 
 

В Нур-Султане религиозная община выплатит 5 млн тенге за причинение морального вреда

15.09.2022, 19:00 11391
В Нур-Султане религиозная община выплатит 5 млн тенге за причинение морального вреда
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - В Нур-Султане местное религиозное объединение «Христианская община Свидетелей Иеговы города Астаны» выплатит 5 млн тенге матери и ее несовершеннолетнему сыну за причинение морального вреда, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным пресс-службы Сарыаркинского районного суда города Нур-Султана, истец просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в сумме по 10 млн тенге за причинение морального вреда ей и ее несовершеннолетнему сыну. 
 

Истец иск обосновала тем, что она со своим несовершеннолетним сыном более 10 лет еженедельно посещала служения и собрания в МРО "Свидетели Иеговы". В период посещения она была отлучена от организации, ей было запрещено общаться с братьями по вере, с сыном. В результате начала страдать, испытывала растерянность, разочарование, пустоту, перемену настроения. Возникли навязчивые идеи о конце света, гибели родных и близких, постоянное чувство страха, вины, предательства веры и возможность постижения наказания в виде смерти", - проинформировали в пресс-службе.

 
Сообщается, что "ответчиком причинен тяжкий вред ее здоровью и здоровью ее сына". 

Решением суда от 20 июня 2022 года иск удовлетворен частично. С ответчика в пользу Б. взыскана компенсация морального вреда в сумме 2,5 млн тенге, в пользу ее сына - 2,5 млн тенге", - заявили в суде. 

 
Постановлением судебной коллегии по гражданским делам суда города Нур-Султана решение оставлено без изменения. 
 

Казахстанцев приглашают принять участие в конкурсе эссе о любимом учителе

15.09.2022, 15:38 14876
АЛМАТЫ. 15 СЕНТЯБРЯ - Русский дом в Алматы приглашает казахстанцев принять участие в конкурсе эссе "Мой любимый учитель", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Подать заявку могут школьники 8-11-х классов средней общеобразовательной школы или колледжа, студенты вузов и те, кто уже окончил школу, но хочет рассказать о своем учителе, сообщает представительство Россотрудничества в РК. 
 
Правила участия: 
 
  • один автор может подать на конкурс не более одного эссе;
  • не допускаются к участию в конкурсе работы, содержащие ненормативную лексику, имеющие недопустимо оскорбительный характер, унижающие человеческое достоинство, разжигающие религиозную и национальную рознь;
  • комплект документов заявка + эссе необходимо направить на адрес [email protected] с пометкой "На конкурс эссе"; 
  • прием заявок осуществляется с 5 сентября по 5 октября (до 23.59 по времени Алматы).
 
Итоги конкурса будут подведены до 19 октября.
 
В каждой возрастной группе будут отобраны три участника, набравшие максимальное количество баллов, которые будут отмечены дипломами I, II, III степени и подарками от Русского дома.
 
Эссе должно быть написано на русском языке. Его объем не должен превышать 2 страницы печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 14, междустрочный интервал - 1,5; поля: верхнее - 2 см, левое - 3 см, нижнее - 2 см, правое - 1,5 см).
 
Подробнее ознакомиться с правилами конкурса, оформления работ и с шаблоном заявки на участие можно в Telegram-канале Русского дома.  
 

Не надо злить граждан - Сабирбаев о проблеме точечной застройки в РК

15.09.2022, 13:43 16781
Не надо злить граждан - Сабирбаев о проблеме точечной застройки в РК
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Если мы не сделаем выводы после январских событий, которые произошли в Казахстане, то можем столкнуться с подобной ситуацией, заявил советник председателя НПК Данияр Сабирбаев в ходе круглого стола по проблеме точечной застройки "Маршрутные карты коррупции: градостроительство", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Не надо злить граждан. Нужно работать для того, чтобы закон действовал", - заявил Данияр Сабирбаев. 

 
В ходе круглого стола был поднят вопрос столичного жилого комплекса "Тумар", в 6 метрах от которого начато строительство нового 22-этажного ЖК. 
 

Второго сентября они, получается, сократили. Сейчас у нас расстояние между стройкой и нашим домом три метра, так как они, получается, установили забор", - уточнила руководитель активистов ЖК "Тумар" Бакытгуль.

 

В Народной партии Казахстана считают, что необходимо провести дополнительны работы с государственными органами.
 

Добиться ответственности сотрудников организаций, которые подписывали письма, содержащие недостоверную информацию. За это они должны понести ответственность", - заявил советник председателя НПК. 

 
По его словам, "вся эта ситуация возникла исключительно вследствие целой коррупционной системы государственного аппарата и коррупциогенности принятия решений, что лишает государство легитимности и создает предпосылки для социальной напряженности в обществе". 
 
Ранее сообщалось, что в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. 
 
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов. 
 

В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты. 

 
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток. 
 
Также известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города. 
 
В начале августа на встрече с жителями Бостандыкского района Алматы аким города Ерболат Досаев отметил, что на сегодня основной проблемой района остается массовая и точечная застройка. 
 

Маслихат Нур-Султана поддержал переименование столицы в Астану

15.09.2022, 12:25 18401
Маслихат Нур-Султана поддержал переименование столицы в Астану
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Депутаты маслихата Нур-Султана в ходе заседания поддержали предложение переименовать столицу в Астану, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сессию выносится вопрос о том, чтобы вернуть столице прежнее название Астана. Поступило официально 17 предложений. Кроме того, высказывались мнения в социальных сетях, группа депутатов мажилиса недавно внесла предложение", - сказал на заседании руководитель управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп.

 
Он напомнил, что 14 сентября состоялось очередное заседание ономастической комиссии, где было принято единое решение комиссии - назвать столицу Астаной. 
 

Уважаемые депутаты, сегодня к вашему рассмотрению выносится проект решения маслихата о возврате столице прежнего названия", - цитирует главу управления портал Zakon.kz.

 
Секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов попросил депутатов проголосовать за вынесенное на сессию вопроса. В результате депутаты поддержали это решение.
 
Одобренное маслихатом решение будет направлено на рассмотрение Республиканской ономастический комиссии при правительстве Казахстана, сообщает Sputnik Казахстан.
 
После этого документы будут направлены в правительство, которое внесет проект указа на подпись президенту. После официального выхода указа (и в случае его подписания) можно говорить об официальном переименовании столицы.
 
Сколько денег потратят на переименование столицы Казахстана.
 

Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях

14.09.2022, 21:18 27416
Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Улытауской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Жетысуской, Актюбинской и Костанайской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 15 сентября на юге, севере, западе Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, на юге, севере, западе области 15-20 метров в секунду. 
 
15 сентября на севере, юге Атырауской области ожидается гроза. Днем на юге области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на востоке и юге 15-20 метров в секунду. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 15 сентября на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на севере, востоке области при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 
 
15 сентября ночью в северной половине Карагандинской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 3 градуса. 
 
15 сентября в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, в центре области 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
15 сентября ночью на севере и востоке Улытауской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 1 градус.
 
15 сентября ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на юго-востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.
 
15 сентября на севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, на севере, западе, в горных районах области 15-20 метров в секунду, днем на горных перевалах порывы 25 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
15 сентября ночью на севере Абайской области ожидается туман, на поверхности почвы заморозки 3 градуса. Ветер северо-западный, северный, ночью на западе, в центре, днем на большей части области 15-20 метров в секунду. 
 
15 сентября ночью на большей части Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки, на северо-востоке, востоке области сильные, днем на северо-востоке, востоке области осадки (дождь, мокрый снег). На северо-востоке, востоке области туман. Ночью на севере, востоке области на поверхности почвы заморозки 3 градуса. Ветер северо-западный, на севере, западе, юге области 15-20 метров в секунду. 
 
15 сентября на севере Акмолинской области ночью и утром ожидается туман. Ночью на северо-востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.
 
В Нур-Султане 15 сентября ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.
 
15 сентября ночью на западе, юге Павлодарской области ожидаются заморозки 3 градуса. 
 
15 сентября на севере, востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду. 
 
15 сентября на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
15 сентября ночью и утром на севере Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере области 15-20 метров в секунду. Ночью на северо-востоке области на поверхности почвы заморозки 2 градуса.
 

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