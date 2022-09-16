В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Большая территория Казахстана будет находиться под влиянием обширного холодного антициклона, ожидается преимущественно погода без осадков, в ночные часы - туманы и заморозки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, на востоке пройдут осадки, временами сильные в виде дождя и мокрого снега. На большей территории РК ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юго-востоке порывы до 23-28 метров в секунду, днем на западе, юго-западе, юге с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей, на западе Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на северо-востоке Акмолинской, Костанайской областей, на юго-востоке Северо-Казахстанской области, на западе, юге Павлодарской области, в северной половине Карагандинской области, на севере, востоке Улытауской, Восточно-Казахстанской областей, на севере Абайской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 1-3 градуса.

В Нур-Султане: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, ночью 2-7 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4 тепла, на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем 16-18 тепла.

В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 21-23 тепла.

В Шымкенте: небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 31-33 тепла.