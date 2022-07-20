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В большинстве регионов Казахстана ожидается жаркая погода без осадков

19.07.2022, 08:35 21616
В большинстве регионов Казахстана ожидается жаркая погода без осадков
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Отрог антициклона обусловит погоду преимущественно без осадков на большей территории Казахстана. 
 

Лишь на западе и востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранятся дожди с грозами, усилением ветра, на севере ночью и утром - туман, на юге, юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областей, на юге Атырауской, Мангистауской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем на большей части Туркестанской, Атырауской, Улытауской, Кызылординской, Жамбылской, Актюбинской областей ожидается сильная жара.
 
Днем на большей части Мангистауской области, на юге Актюбинской, Улытауской областей ожидается очень сильная жара.
 
В Нур-Султане: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем - 28-30 тепла.
 
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем - 30-32 тепла.
 
В Шымкенте: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22, днем - 36-38 тепла.
 
На большей части Туркестанской, Кызылординской, Атырауской областей, на юге Жамбылской, Мангистауской областей, в южной половине Костанайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем на большей части Алматинской, Жетысуской, Туркестанской, Атырауской, Улытауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, Актюбинской областей ожидается сильная жара.
 
Днем на большей части Мангистауской области, на юге Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областей сохраняется очень сильная жара.
 

новости по теме

Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях

20.07.2022, 21:24 2906
Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Алматы, Алматинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской, Мангистауской, Акмолинской, Жетысуской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 21 июля днем на большей части Алматинской области ожидается сильная жара - 35-38 градусов. 
 
В Алматы 21 июля днем ожидается сильная жара - 36-38 градусов. 
 
21 июля в Кызылординской области ветер северный, северо-западный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 21 июля на западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, южный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
21 июля на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. 
 
21 июля ночью в Актюбинской области ветер северо-восточный, восточный, на юге области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 35 градусов.
 
21 июля на северо-западе Мангистауской области ожидается гроза. На западе, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, северный, на западе, в центре области 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара - 42 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
21 июля в восточной половине Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на востоке области 15-20 метров в секунду.
 
В Нур-Султане ночью 21 июля ожидается гроза.
 
21 июля днем на большей части Жетысуской области ожидается сильная жара - 35-38 градусов. 
 
21 июля ночью на северо-западе, севере, днем на западе, в центре, на востоке Абайской области ожидается гроза. Днем на западе области град. Ветер юго-восточный с переходом юго-западный, на западе, в центре, севере области 15-20, днем порывы 23 метра в секунду. 
 
21 июля ночью на северо-западе, севере, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, на северо-западе, севере, юге области 15-20, днем порывы 23 метра в секунду. 
 
21 июля на севере, востоке, ночью в центре Павлодарской области ожидается гроза. Ночью на северо-западе области ожидается туман. Ветер западный, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
21-22 июля на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, на севере, востоке области порывы 23 метра в секунду. 
 
Ранее синоптики пообещали спад жары на западе и сильные дожди на востоке в период с 21 по 23 июля.
 

В ходе слушаний общественники обсудили дизайн нового терминала аэропорта Алматы

20.07.2022, 17:29 5966
Фото: пресс-служба аэропорта Алматы
АЛМАТЫ. 20 ИЮЛЯ - 20 июля прошли общественные обсуждения концептуальных дизайнов нового международного пассажирского терминала аэропорта Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе слушаний представители общественности выступили со своими проектами и предложениями относительно дизайна.
 

В ходе обсуждения были выслушаны различные мнения представителей общественности, которые будут учтены при принятии финального решения о концептуальном дизайне нового пассажирского международного терминала Международного аэропорта Алматы", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

 
Представители аэропорта заверили, что все предложения и комментарии будут приняты во внимание при принятии окончательного решения.
 
TAV Airports, выкупившая Международный аэропорт Алматы в мае 2021 года, планирует построить новое здание международного пассажирского терминала. Реализация проекта вместе с существующими инфраструктурными объектами позволит аэропорту обслуживать до 14 млн пассажиров в год.
 
Напомним, 1 июня рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Алматы завершился участием в церемонии закладки капсулы на месте строительства нового международного терминала в аэропорту южной столицы.
 

Опасные для здоровья игрушки выявил Комитет санэпидконтроля

20.07.2022, 14:49 10201
Опасные для здоровья игрушки выявил Комитет санэпидконтроля
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - Из полутора тысяч взятых на проверку Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля детских игрушек почти половина не соответствует требования безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В рамках мониторинга безопасности продукции исследовано 1499 образцов детских игрушек. В результате проверки 706 образцов не соответствовали требованиям "О безопасности игрушек", что составило 47,1%. Из них отечественных - 9 (1,3%), государств - членов ЕАЭС - 59 (8,4%), других стран - 638 (90,3%)", - сообщили в комитете

 
Там заявили, что основная часть нарушений - несоблюдение требований маркировки (97,6%). В 23 образцах выявлено нарушение санитарно-химических требований. 
 
В куклах, пистолетах, наборах посуды и других игрушках обнаружены ксилол, бензол, фенол, гептан, формальдегид, этилацетат и другие опасные вещества.
 

По всем фактам выявленных нарушений субъектам предпринимательства были выданы предписания об устранении нарушений требований законодательства Республики Казахстан с обязательным разъяснением порядка его устранения. Снято с реализации на предприятиях торговли 21,5 кг игрушек", - сообщили в комитете.

 
В ведомстве отметили, что продукция реализовалась без документов, подтверждающих ее безопасность. В комитете также призвали родителей перед приобретением игрушек требовать у продавцов сертификат соответствия, подтверждающий безопасность товара.
 

Вход в мобильное приложение eGov Mobile станет доступен только через биометрию

20.07.2022, 11:56 13856
Вход в мобильное приложение eGov Mobile станет доступен только через биометрию
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - В мобильном приложении eGov Mobile можно будет авторизоваться только одним способом - с помощью биометрии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в АО "Национальные информационные технологии", обновления позволяют гражданам использовать больше функционала в приложении и направлены на сохранение безопасности персональных данных казахстанцев. 
 

Ранее мы получали жалобы от пользователей о том, что отказ от одноразового СМС-пароля приводит к некоторым неудобствам при авторизации, и они не хотели проходить процесс биометрии. Но на самом деле Digital ID дает казахстанцам больше функциональных возможностей для получения услуг, чем одноразовый пароль. К тому же процесс авторизации с помощью биометрии стал намного проще и быстрее. Также мы всегда заботимся о безопасности персональных данных казахстанцев, а данный вид авторизации в этом имеет много плюсов", - отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин. 

 
Подчеркивается, что теперь стало проще пройти этап авторизации в мобильном приложении eGov Mobile. Для этого нужно пройти видеоидентификацию Digital ID и получить ЭЦП-ключи. 
 
В нацкомпании разъяснили, что дает авторизация с помощью биометрии в приложении eGov Mobile: 
 
  • больше функциональных возможностей, в том числе последующий вход в приложение через Face ID, по отпечатку пальца либо короткому коду (в зависимости от смартфона и настроек на нем); 
  • возможность получать Рush-уведомления; 
  • отправка обращений через платформу e-otinish и т.д.; 
  • в истории госуслуг можно будет продолжить получение услуги, если не успели завершить процесс; 
  • более надежную защиту персональных данных.
 
Ранее вход в приложение осуществлялся с помощью короткого СМС-кода либо ЭЦП-ключей. 
 

Водители авто с иностранными номерами совершают нарушения ПДД на миллионы тенге в Алматы

20.07.2022, 11:43 14606
Водители авто с иностранными номерами совершают нарушения ПДД на миллионы тенге в Алматы
АЛМАТЫ. 20 ИЮЛЯ - Свыше двух тысяч грубых нарушений правил дорожного движения выявлено системой "Коргау - Опасный водитель" на дорогах Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По сообщению ДП города Алматы, ежедневно проводится работа по вводу информации в базу данных "Коргау - Опасный водитель" по автомашинам с подложными государственными номерными знаками и ГРНЗ с иностранным учетом, без страхового полиса.
 

Только за два дня экипажами патрульной полиции с помощью указанной автоматизированной системы задержано 30 автомашин с подложными государственными регистрационными номерными знаками, 12 - без госномеров, у 26 водителей отсутствовал страховой полис, у 27 - обязательный техосмотр, еще 38 выдано уведомление об оплате имеющихся штрафов за нарушения правил дорожного движения", - рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Ержан Узабаев.

 
За период проведения мероприятий инспекторами задержаны три автомашины с иностранным учетом, водители которых имеют крупные задолженности по штрафами.
 

Речь идет о следующих суммах: 1 миллион 13 тысяч 853 тенге, 741 тысяча 246 тенге и 649 тысяч 356 тенге. Эти транспортные средства водворены на специализированную штрафную стоянку", - сказал глава УМПС.

 
По данным Polisia.kz, в мегаполисе продолжается целенаправленная работа по привлечению к ответственности водителей транспортных средств, использующих подложные государственные номерные знаки, устанавливающих на автомашины устройства подачи специальных сигналов, а также лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

 

Спад жары на западе и сильные дожди на востоке обещают казахстанские синоптики в ближайшие дни

20.07.2022, 11:00 16071
Спад жары на западе и сильные дожди на востоке обещают казахстанские синоптики в ближайшие дни
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - Спад жары на западе и сильные дожди на востоке обещают казахстанские синоптики в период с 21 по 23 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным РГП "Казгидромет", в ближайшие трое суток под влиянием северо-западного и южного циклонов будет сохраняться неустойчивый характер погоды, пройдут дожди. 22 июля на востоке республики - сильные дожди, ожидаются гроза, выпадение града, усиление ветра. 
 
В западных регионах страны будет отмечаться спад жары, в северной половине Казахстана дневные температуры будут в пределах +23 - +28 градусов. 
 
На юге, юго-востоке страны сохранится жаркая погода без осадков, лишь в горных и предгорных районах прогнозируются дожди с грозами. Несмотря на небольшое понижение температуры воздуха, она будет сохраняться в пределах климатической нормы.
 

Ограничение полетов в аэропорту Уральска: комментарий авиационной администрации

20.07.2022, 10:18 17001
Ограничение полетов в аэропорту Уральска: комментарий авиационной администрации
Фото: Depositphotos
УРАЛЬСК. 20 ИЮЛЯ - В АО "Авиационная администрация Казахстана" прокомментировали информацию касательно ограничения полетов в аэропорту города Уральска, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
АО "Авиационная администрация Казахстана" заявляет, что не ограничивала полеты воздушных судов в аэропорту города Уральска. 
 
Решение авиаперевозчиками было принято самостоятельно, заверили в ведомстве.
 

Авиационными инспекторами администрации в ходе проверки 30 июня 2022 года было выявлено, что, несмотря на низкую несущую способность искусственных покрытий рулежной дорожки и перрона, информация о которой опубликована эксплуатантом аэродрома для всех авиаперевозчиков в сборнике аэронавигационной информации на постоянной основе, увеличилась загрузка воздушных судов и интенсивность полетов на аэродром Уральска на типах воздушных судов, нагрузки от которых существенно превышают допустимые. Со стороны авиационной администрации было направлено инспекторское предписание эксплуатанту аэродрома обеспечить контроль соблюдения допустимых нагрузок на искусственные покрытия для исключения их разрушения и, как следствие, повреждения воздушных судов", - разъяснили в пресс-службе.

 
Кроме этого, ААК после встреч и обсуждений с представителями авиакомпаний и эксплуатантом аэродрома были приняты решения о разработке мер, которые позволят продолжить выполнение полетов в аэропорт Уральска, снизить нагрузки на искусственное покрытие и сохранить надлежащий уровень безопасности полетов при эксплуатации воздушных судов на аэродроме.
 

В Казахстане 3 млн гектаров пастбищ выданы незаконно - Генпрокуратура

20.07.2022, 10:04 17806
В Казахстане 3 млн гектаров пастбищ выданы незаконно - Генпрокуратура
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - За последние 3 года прокуроры установили 18 млн гектаров пустующих и 3 млн гектаров незаконно выданных пастбищ, из них государству возвращены 5 млн и вовлечены в оборот 4 млн гектаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За нарушения при предоставлении пастбищ и отсутствие должного контроля по актам надзора органов прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечены 520 должностных лиц, в том числе 42 за поступки, дискредитирующие государственную службу.
 

Результаты работы показали, что лица, не имеющие возможности для освоения участков, создают искусственный дефицит земель. По этой причине добросовестные фермеры и сельское население лишаются возможности пользования пастбищами, что со временем приводит к их деградации", - расскзали в Генеральной прокуратуре РК.

 
На сегодня установлено, что по стране не хватает порядка 15 млн гектаров общественных пастбищ, что создает проблемы с выпасом скота личных подсобных хозяйств.
 
Для улучшения ситуации в текущем году совместно с Министерством сельского хозяйства планируется дополнительно вернуть государству 5 млн гектаров.
 

По нашим мерам на местах акиматы утвердили планы управления общественными пастбищами. Это позволит не допускать передачу пастбищных угодий близ сельских населенных пунктов частным лицам. Работа в данном направлении продолжается", - добавили в ведомстве.


Свыше 140 тысяч гектаров пастбищ возвращены партией AMANAT в госсобственность.
 

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