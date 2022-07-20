В большинстве регионов Казахстана ожидается жаркая погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Отрог антициклона обусловит погоду преимущественно без осадков на большей территории Казахстана.
Лишь на западе и востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранятся дожди с грозами, усилением ветра, на севере ночью и утром - туман, на юге, юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".
На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областей, на юге Атырауской, Мангистауской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на большей части Туркестанской, Атырауской, Улытауской, Кызылординской, Жамбылской, Актюбинской областей ожидается сильная жара.
Днем на большей части Мангистауской области, на юге Актюбинской, Улытауской областей ожидается очень сильная жара.
В Нур-Султане: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем - 28-30 тепла.
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем - 30-32 тепла.
В Шымкенте: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22, днем - 36-38 тепла.
На большей части Туркестанской, Кызылординской, Атырауской областей, на юге Жамбылской, Мангистауской областей, в южной половине Костанайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на большей части Алматинской, Жетысуской, Туркестанской, Атырауской, Улытауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, Актюбинской областей ожидается сильная жара.
Днем на большей части Мангистауской области, на юге Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областей сохраняется очень сильная жара.