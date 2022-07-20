В большинстве регионов Казахстана ожидается жаркая погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Алматы, Алматинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской, Мангистауской, Акмолинской, Жетысуской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 21 июля днем на большей части Алматинской области ожидается сильная жара - 35-38 градусов.

В Алматы 21 июля днем ожидается сильная жара - 36-38 градусов.

21 июля в Кызылординской области ветер северный, северо-западный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 21 июля на западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, южный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.

21 июля на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

21 июля ночью в Актюбинской области ветер северо-восточный, восточный, на юге области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 35 градусов.

21 июля на северо-западе Мангистауской области ожидается гроза. На западе, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, северный, на западе, в центре области 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара - 42 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

21 июля в восточной половине Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на востоке области 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане ночью 21 июля ожидается гроза.

21 июля днем на большей части Жетысуской области ожидается сильная жара - 35-38 градусов.

21 июля ночью на северо-западе, севере, днем на западе, в центре, на востоке Абайской области ожидается гроза. Днем на западе области град. Ветер юго-восточный с переходом юго-западный, на западе, в центре, севере области 15-20, днем порывы 23 метра в секунду.

21 июля ночью на северо-западе, севере, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, на северо-западе, севере, юге области 15-20, днем порывы 23 метра в секунду.

21 июля на севере, востоке, ночью в центре Павлодарской области ожидается гроза. Ночью на северо-западе области ожидается туман. Ветер западный, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

21-22 июля на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, на севере, востоке области порывы 23 метра в секунду.