В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды - ожидаются осадки: на севере, востоке страны преимущественно в виде снега, ночью на юго-востоке, днем на юго-западе республики - сильные осадки (дождь, снег), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лишь на западе страны сохраняется погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, туман, гололед, на севере, северо-западе, востоке - низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

Ночью на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, днем на горных перевалах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, утром и днем на востоке области, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед, на северо-востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере Кызылординской области ожидается туман, днем в центре области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на севере Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, ночью на севере, юге области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 25 метров в секунду.

Ночью на востоке, днем на севере Павлодарской области ожидаются низовая метель, гололед, ночью на востоке, днем на западе, севере области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, ночью на западе, северо-востоке, юге области усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.

На востоке, юге Костанайской области ожидаются туман, гололед, на востоке области - низовая метель, днем на востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, западе Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед, на севере, востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе Мангистауской области ожидается туман, на западе, юго-востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Атырауской области ожидается туман.



