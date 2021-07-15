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В большинстве регионов Казахстана в среду ожидаются дожди с грозами

14.07.2021 12259
В большинстве регионов Казахстана в среду ожидаются дожди с грозами
Фото из открытых источников
АЛМАТЫ. 14 ИЮЛЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 14 июля 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Южно-каспийский циклон по-прежнему будет оказывать свое влияние на большую часть республики, с чем сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, на севере, северо-востоке и востоке страны сильные. Лишь на юго-западе и западе РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются шквал, град, усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, на севере - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра на большей части до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду, днем - град. 
 
В Акмолинской, Алматинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, в Акмолинской области - град, туман. 
 
В Жамбылской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской, Павлодарской областях - град. 
 
В Туркестанской, днем в Кызылординской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской, Туркестанской областях с пыльной бурей.
 
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, местами в Алматинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, на юге Костанайской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
 

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