В большинстве регионов Казахстана в среду ожидаются дожди с грозами

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АЛМАТЫ. 14 ИЮЛЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 14 июля 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Южно-каспийский циклон по-прежнему будет оказывать свое влияние на большую часть республики, с чем сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, на севере, северо-востоке и востоке страны сильные. Лишь на юго-западе и западе РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются шквал, град, усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, на севере - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра на большей части до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду, днем - град.

В Акмолинской, Алматинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, в Акмолинской области - град, туман.

В Жамбылской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской, Павлодарской областях - град.

В Туркестанской, днем в Кызылординской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской, Туркестанской областях с пыльной бурей.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, местами в Алматинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, на юге Костанайской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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