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В большинстве регионов Казахстана во вторник ожидается погода без осадков

04.10.2022, 08:21 27206
В большинстве регионов Казахстана во вторник ожидается погода без осадков
АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - Погоду на большей территории Казахстана будет определять северный антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Лишь на западе, юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдет дождь, в горных районах юго-востока - осадки (дождь, мокрый снег). Местами по республике ожидается усиление ветра, на севере, востоке - туман, на юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере Туркестанской, Кызылординской областей на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса, в горных районах Жамбылской области, на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются заморозки 1-3 градуса.
 

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В большинстве областей Казахстана ожидается погода без осадков

05.10.2022, 08:26 4246
В большинстве областей Казахстана ожидается погода без осадков
АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Погоду на большей территории Казахстана будет определять северный антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Лишь на западе, юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдет дождь, в горных районах юго-востока - осадки (дождь, мокрый снег). Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльной бурей, ночью на востоке, в горных районах юго-востока - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В горных районах Жамбылской области, на севере, востоке, в центре Актюбинской области сохраняются заморозки 2 градуса.
 
На севере Туркестанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в шести областях.
 

Штормовое предупреждение объявили в шести областях

04.10.2022, 21:21 11836
Штормовое предупреждение объявили в шести областях
АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 5 октября в центре Кызылординской области ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный, восточный 15-20 метров в секунду.
 
Днем 5 октября на северо-востоке, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на северо-востоке, юге, в центре области 15-20 метров в секунду.
 
5 октября на востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
5 октября в Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
5 октября ночью на севере, востоке, в центре Актюбинской области сохраняются заморозки 2 градуса.
 
5 октября днем на севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ночью в горных районах, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области ветер восточный 15-20 метров в секунду, на горных перевалах порывы 25 метров в секунду. Ночью на севере области на поверхности почвы сохраняется заморозки 2 градуса.
 
В Шымкенте днем 5 октября ветер восточный 15-20 метров в секунду.
 

Пассажиров застрявшего междугороднего автобуса спасли полицейские СКО

04.10.2022, 18:35 15686
Пассажиров застрявшего междугороднего автобуса спасли полицейские СКО
Фото: Polisia.kz
КОКШЕТАУ. 4 ОКТЯБРЯ - Полицейские Северо-Казахстанской области спасли замерзающих пассажиров междугороднего автобуса Кокшетау - Омск, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Автобус сломался на 141-м километре автодороги Кокшетау - Омск близ поселка Акжаркын. Устранить неисправность водителям не удалось. Салон быстро остывал. К счастью, стоящий на обочине транспорт был обнаружен сотрудниками БПП Дарханом Амиржановым и Ильясом Кайыргелды. Они стали рассаживать пассажиров по попутным машинам", - сообщает Polisia.kz.

 
Забота полицейских глубоко тронула людей. Одна из них, Анастасия Столярова, вместе с матерью и водителем записала видео с благодарностью, а позже направила на адрес ДП СКО письмо.
 

На улице было холодно, ветрено, шел снег, в автобусе тоже быстро похолодало, и пассажиры по очереди грелись в патрульной машине. За мной и мамой из Омска выехал папа на личном автомобиле. Когда всех пассажиров удалось отправить дальше, мы с мамой остались вдвоем. Тогда сотрудники полиции повезли нас на встречу к папе, ближе к границе и дому. Благодаря им мы чувствовали уверенность в том, что все будет хорошо", - написала девушка.

 
Рядом с автобусом остался экипаж ночной смены. Полицейские удостоверились, что водители дождались вызванной помощи, и продолжили патрулирование трассы.
 
 

Цены на аренду жилья в Казахстане выросли почти в полтора раза

04.10.2022, 18:13 16681
Фото: Бюро нацстатистики РК
АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - Цены предложений на аренду благоустроенного жилья в сентябре в годовом выражении выросли на 47,2%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Средняя цена арендной платы за квадратный метр жилья в сентябре составила 4612 тенге, месяцем ранее квадратный метр аренды стоил 4029 тенге", - сообщает Бюро нацстатистики.

 
Наиболее высокие цены зарегистрированы в Алматы - 5611 тенге за квадратный метр. Также высокие цены наблюдаются в Астане и Актау: 4485 тенге и 3253 тенге соответственно. Наименьшая цена арендного жилья зарегистрирована в Кызылорде (1797 тенге за квадратный метр), Таразе (1809 тенге) и Жезказгане (1845 тенге).
 

За месяц цены на аренду благоустроенного жилья значительно подорожали в городе Костанае, сразу на 42,6 %, на втором месте по ускорению цен оказался Петропавловск - 27%. Тройку замыкает город Караганда, там цены за аренду жилья в сентябре по сравнению с августом выросли на 21%", - сообщает ведомство.

 
Незначительные изменения цен аренды жилья наблюдались в Туркестане - на 0,6%, Талдыкоргане - на 3,5%, Шымкенте - на 3,9% и Кызылорде - на 4,3%.
 
В бюро напомнили, что годовая инфляция в сентябре составила 17,7%, в структуре индекса потребительских цен платные услуги за год подорожали на 12,3%.
 
Ранее министр труда и социальной защиты Казахстана Тамара Дуйсенова заявила, что арендный рынок в Казахстане до конца не отрегулирован и большая его часть находится "в тени".
 

В каких случаях россиян могут выдворить из Казахстана, рассказали в МВД

04.10.2022, 13:46 22021
В каких случаях россиян могут выдворить из Казахстана, рассказали в МВД
Фото: telegram/МИИР РК
АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов рассказал, что может послужить основанием для выдворения россиян из Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, для экстрадиции и выдачи есть порядок, регламентированный законодательством, информирует телеканал КТК.
 

Первое основание - это то, что в запрашивающем государстве на него возбуждено уголовное дело, которое по нашему законодательству тоже признается уголовно наказуемым деянием. Кроме того, сама процедура это не просто так, значит, возбудили; она должна быть санкционирована соответствующими компетентными органами РФ", - сообщил глава МВД РК.

 
Кроме того, отметил он, запрос о выдаче направляется генеральным прокурором РФ генеральному прокурору Казахстана.
 

После поступления есть сама процедура рассмотрения: действительно ли он совершил уголовно наказуемое деяние, действительно ли это деяние признается нашим законодательством уголовным преступлением. Есть определенные международные обязательства, в которых мы отказываем при выдаче иностранного гражданина, который имеет статус беженца и другие правовые основания", - добавил Марат Ахметжанов.

 
Ранее Министерство обороны России заявило, что не будет требовать принудительной выдачи уехавших россиян.
 

Сколько россиян подали заявления на получение гражданства Казахстана

04.10.2022, 13:34 22561
Сколько россиян подали заявления на получение гражданства Казахстана
АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - С 21 сентября 70 тысяч граждан России получили ИИН в Казахстане. Об этом в кулуарах правительства сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВД, с 21 сентября в Казахстан въехало свыше 200 тысяч граждан РФ, выехало 148 тысяч.
 
По словам министра внутренних дел Марата Ахметжанова, 68 россиян подали заявления на получение гражданства Казахстана, сообщает "Хабар24".

Свыше двух тысяч россиян получили ИИН в Уральске.
 

Cколько дней отдыха ожидает казахстанцев в октябре

04.10.2022, 11:28 25186
Cколько дней отдыха ожидает казахстанцев в октябре
АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - В октябре 2022 года казахстанцы, работающие пять дней в неделю, отдохнут 11 дней. При шестидневной рабочей неделе - 6 дней, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, в связи тем, что Дню Республики возвращен статус национального праздника, в этот день казахстанцы будут отдыхать.
 
Согласно постановлению правительства, выходной день с субботы, 22 октября 2022 года, будет перенесен на понедельник, 24 октября 2022 года. То есть при пятидневной рабочей неделе выходными днями будут 23, 24 и 25 октября. А те, кто работает 6 дней в неделю, отдохнут два дня - 23 и 25 октября.
 
В итоге, казахстанцы, работающие пять дней в неделю, отдохнут 11 дней. При шестидневной рабочей неделе - 6 дней.
 

Создана правовая база для выполнения регулярных рейсов между Казахстаном и Мальдивами

04.10.2022, 09:10 28631
Создана правовая база для выполнения регулярных рейсов между Казахстаном и Мальдивами
Фото: КГА
АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - В рамках 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО) была создана правовая база для выполнения регулярных рейсов между Казахстаном и Мальдивской республикой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ранее из-за отсутствия правовой базы между странами выполнялись только чартерные рейсы", - уточнили в Комитете гражданской авиации РК.

 
Со стороны Мальдив документ подписан министром транспорта и гражданской авиации госпожой Айшат Нахула, с казахстанской стороны - председателем Комитета гражданской авиации Талгатом Ластаевым.
 

Договоренность предусматривает возможность выполнения 7 регулярных рейсов в неделю для каждой стороны", - отметили в КГА.


Ранее сообщалось, что Казахстан утвердил соглашение с Мальдивами о безвизовом режиме.
 

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