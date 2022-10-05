В большинстве регионов Казахстана во вторник ожидается погода без осадков

АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - Погоду на большей территории Казахстана будет определять северный антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Лишь на западе, юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдет дождь, в горных районах юго-востока - осадки (дождь, мокрый снег). Местами по республике ожидается усиление ветра, на севере, востоке - туман, на юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".
На севере Туркестанской, Кызылординской областей на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса, в горных районах Жамбылской области, на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются заморозки 1-3 градуса.