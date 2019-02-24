В четверг в нескольких регионах Казахстана сохранятся сильные морозы

Астана. 7 февраля. Kazakhstan Today - С прохождением фронтальных разделов по республике ожидается неустойчивый характер погоды, местами на западе, юго-востоке и востоке пройдут осадки. Местами по республике сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

В Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед, днем ветер 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области местами низовая метель. В Туркестанской области местами туман, низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, ночью местами низовая метель, усилится ветер до 15-20 метров в секунду. В Алматинской, Кызылординской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами туман. В Мангистауской - местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области ночью местами ожидается очень сильный мороз. В Карагандинской области - ночью сильный мороз, местами очень сильный мороз. В Туркестанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях - ночью местами сильный мороз. В Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях - ночью сильный мороз.

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