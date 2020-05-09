Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет", 8 мая в Карагандинской области местами ожидается ветер северо-восточный, восточный 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. В Караганде - ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 18 метров в секунду.

В горных районах Туркестанской области вечером ожидается сильный дождь, местами гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Шымкенте 8 мая утром и днем ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане днем ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области местами ожидаются гроза, град. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, местами 18 метров в секунду. В Актау ожидаются ночью гроза, ночью и утром туман.

В Кызылординской области днем ожидается местами гроза. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду.

По данным синоптиков, на большую часть территории Казахстана сегодня оказывает влияние антициклон, в связи с чем сохранится погода без осадков. На западе, юго-западе и юге республики с прохождением фронтальных разделов местами пройдут дожди, днем в горных районах юга - сильный дождь. Местами ожидаются усиление ветра, на западе, юго-западе и юге гроза, шквал, возможен град. На юго-западе ночью и утром местами ожидается туман.

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