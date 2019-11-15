Алматы. 14 ноября. Kazakhstan Today - В департаменте полиции прокомментировали наезд на девочку возле одной из школ Алматы, передает Kazakhstan Today.

"Данное дорожно-транспортное происшествие имело место сегодня, в 07.35, в Бостандыкском районе Алматы. Водитель автомашины марки "Тойота", следуя по улице Биржана в восточном направлении, допустил наезд на девочку , которую в последующем для оказания медицинской помощи доставили в Первую детскую клиническую больницу", - сообщили в департаменте полиции города Алматы.

По данным полиции, в настоящее время факт ДТП расследуется в подразделении административной практики управления полиции Бостандыкского района. Для установления степени тяжести полученных ребенком телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза. Далее по делу будет принято окончательное решение.

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