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В департаменте полиции прокомментировали наезд на девочку возле одной из школ Алматы

14.11.2019, 19:38 8506
Алматы. 14 ноября. Kazakhstan Today - В департаменте полиции прокомментировали наезд на девочку возле одной из школ Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
"Данное дорожно-транспортное происшествие имело место сегодня, в 07.35, в Бостандыкском районе Алматы. Водитель автомашины марки "Тойота", следуя по улице Биржана в восточном направлении, допустил наезд на девочку, которую в последующем для оказания медицинской помощи доставили в Первую детскую клиническую больницу", - сообщили в департаменте полиции города Алматы. 
 
По данным полиции, в настоящее время факт ДТП расследуется в подразделении административной практики управления полиции Бостандыкского района. Для установления степени тяжести полученных ребенком телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза. Далее по делу будет принято окончательное решение. 
 

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