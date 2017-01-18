В генконсульстве РФ в Алматы прошла традиционная встреча соотечественников "У камелька"

Алматы. 18 января. Kazakhstan Today - В Генконсульстве РФ в Алматы 17 января прошла традиционная Святочная встреча соотечественников "У камелька", сообщили в пресс-службе консульства.

На встречу были приглашены руководители общественных организаций, партнеры, деятели культуры и просто хорошие друзья. Генеральный консул Российской Федерации в Алматы Алексей Демин сердечно поздравил присутствующих с наступившим Новым 2017 годом, пожелал всем здоровья и добра. Он также отметил, что прошедший год был сложным для России, но эти сложности только подчеркнули лучшие качества нашего народа - стремление к справедливости, сплоченность и умение прийти на помощь ближнему, отметили в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

Также Алексей Демин вручил благодарственные письма и подарки партнерам и участникам программ генерального консульства в Алматы и представительства Россотрудничества в Республике Казахстан. Среди награжденных известные общественные деятели София Раева и Людмила Антониади, председатель Странового совета Всеволод Лукашев, селекционер Полина Веселова, художник Светлана Попкова, организаторы благотворительной акции "Я - Снегурочка" Ольга Рябева, Кристина Рябева и Анна Токишева, а также организаторы проекта "Добрая сказка" Мария Макарова и протоиерей Александр Суворов.

"Встреча была посвящена открытию Года экологии, который объявлен в России на 2017 год. С авторской литературно-музыкальной композицией, специально созданной для этого события, выступили Мария Куприянова и Максим Германцев. Они представили на суд публики историю любви, рассказанную при помощи музыки, автором которой является Максим Германцев, и стихов, написанных Марией Куприяновой. Зрители сопереживали героям и вместе с ними приходили к важному выводу: если будут чисты души и помыслы людей, то и в мире будут царить чистота и гармония. Выступление артистов неоднократно прерывалось аплодисментами", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, специально для вечера в генеральном консульстве была подготовлена выставка авторских кукол, любезно предоставленная общественным фондом "Вселенная кукол" и её руководителем Ларисой Сологуб. Выставка вызвала большой интерес и искреннее восхищение гостей.

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