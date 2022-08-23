В каких регионах Казахстана учеников начальных классов обеспечат бесплатным питанием

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НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - Для организации 100% бесплатного одноразового питания для 1,5 миллиона учащихся начальных классов необходимо ежегодно дополнительно порядка 150 млрд тенге. Об этом в ответе на депутатский запрос сообщил заместитель премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Бесплатным горячим питанием обеспечены более 607 тысяч учащихся 1-4-х классов (41%), в том числе 100% в Нур-Султане, Шымкенте, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской областей, 1-х классов Акмолинской, Мангистауской областей", - говорится в ответе Тугжанова на депзапрос.
Он отметил, что с сентября этого года планируется обеспечить бесплатным школьным питанием учащихся 1-4-х классов Алматы. При этом решение вопросов организации для каждого школьника бесплатного питания в связи с их высокозатратностью будет осуществляться поэтапно.
Для организации 100% бесплатного одноразового питания для 1,5 млн учащихся начальных классов необходимо ежегодно порядка дополнительно 150 млрд тенге, с 1-11-й классы дополнительно - более 380 млрд тенге ежегодно", - проинформировал вице-премьер.
Он добавил, что меры социальной поддержки правительством планируется проработать в рамках национального проекта в интересах детей на 2023-2027 годы, вопрос разработки которого предусмотрен планом по проведению Года детей.