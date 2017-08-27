В Караганде полицейские вызволили из запертой машины маленького ребенка

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В Караганде полицейские вызволили из запертой машины маленького ребенка26.08.2017
Общество  18:09

Караганда. 26 августа. Kazakhstan Today - В Караганде полицейские по просьбе прохожих вскрыли автомобиль, в котором был заперт маленький ребенок, передает Kazakhstan Today.

"На Самале родители закрыли ребёнка в машине и уперлись за покупками. Хорошо, что прохожие вызвали полицию. Охранники оббегали весь рынок, но так и не смогли найти ни маму, ни папу. Машину вскрыли, ребёнка напоили водой. На улице под 30 градусов, а в запертой машине куда больше!" - написала в Instagram горожанка Гуля Багаудинова.

По ее словам, родители малыша вернулись к машине спустя полчаса.

"И по классике жанра - маман падает в обморок, сестра ругается, отец молчит. Надеюсь, что их накажут. Спасибо всем неравнодушным и особенно сотрудникам полиции", - добавила автор поста.

Она сопроводила свое сообщение видеороликом, в котором в адрес оставивших ребенка родителей слышны осуждающие реплики посетителей рынка.
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