В Карагандинской области за год 486 госслужащих наказали за ненадлежащую работу

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В Карагандинской области за год 486 госслужащих наказали за ненадлежащую работу17.02.2017
Общество  17:31

Караганда. 17 февраля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в 2016 году дисциплинарные наказания понесли 486 государственных служащих, сообщил сегодня на отчетной встрече с населением глава региона Нурмухамбет Абдибеков.

"В области проводится комплекс мер по профилактике коррупционных правонарушений, реализуется антикоррупционная стратегия. Мы работаем над повышением качества предоставления государственных услуг, участвуем в формировании подотчетного государства. Вместе с тем, не все получается. Для повышения ответственности государственных служащих принимаются меры дисциплинарного характера", - сказал аким области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе акима, в 2016 году к дисциплинарной ответственности привлекли 486 работников госорганов за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

"В их числе - 4 руководителя областных управлений и городской аким", - проинформировал Абдибеков.

Он озвучил эти имена персонально: руководитель управления по мобилизационной подготовке Жомарт Жилкибаев получил выговор; руководитель управления культуры Еркебулан Агимбаев получил замечание и выговор; руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев получил выговор; начальник управления ветеринарии Каибек Турсынбеков понижен в государственной должности; аким Шахтинска Сержан Аймаков получил замечание.
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