Астана. 19 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане ежегодно беременеют более чем 5 тысяч несовершеннолетних, передает Kazakhstan Today.





Как сообщил министр общественного развития Дархан Калетаев на международной конференции "Инвестиции в молодежь", по статистике, ежегодно в мире юными матерями до 18 лет становятся более 15 миллионов девочек. Более 40% из них делают аборты.





"У нас ежегодно в таком положении оказываются более чем 5 тысяч девушек в возрасте 15-18 лет. Каждая четвертая из них делает аборт", - сказал он.





Кроме того, министр затронул вопрос суицида среди молодых людей. "В Казахстане, по данным Комитета статистики, идет уменьшение случаев суицида среди молодых людей в возрасте 14-28 лет - с 970 в 2015 году до 818 в 2017 году. Но все равно цифры очень высокие", - сказал Калетаев.





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