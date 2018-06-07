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В Казахстане пик заболеваемости менингококковой инфекцией пройден - Бекшин07.06.2018
  • Фото: BNews
Общество  11:20

Астана. 7 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане пик заболеваемости менингококковой инфекцией пройден, сообщил на брифинге председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин, передает Kazakhstan Today.

По его словам, на сегодняшний день заболеваемость пошла на спад.


"17-я неделя была пиковая. В целом по республике только за одну неделю было зарегистрировано 13 случаев. Пик пройден. На сегодняшний день особенно нас радует, что в Алматы уже на протяжении четырех суток не регистрируется новых случаев менингококковой инфекции", - сказал Бекшин.

Он сообщил, что выписано уже 14 больных, это объективные цифры, которые свидетельствуют о том, что идет снижение заболеваемости.

Бекшин напомнил, что для информирования населения были созданы call-центры. За первые сутки их работы по вопросам профилактики, диагностики и лечения менингита поступило порядка 4,5 тыс. вопросов, за два дня более 8 тыс.
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