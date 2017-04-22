В Казахстане расширят список подконтрольных наркотиков

Алматы. 21 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы состоялся международный семинар по вопросам контроля над новыми психоактивными веществами (НПВ), сообщила пресс-служба городского ДВД.

Как проинформировали в полиции, синтетическое происхождение НПВ (соли, миксы, курительные смеси и др.) позволяет наркодельцам изменять их структурную формулу и тем самым обеспечивать бесперебойный приток на незаконный наркорынок их новых видов. В результате вещество, оставаясь наркотически опасным, выпадает из зоны государственного контроля и остается вне поля правоохранительных органов, передает Kazakhstan Today.

Именно этим объясняются динамичное появление НПВ на незаконном наркорынке и возникающие сложности правовых систем в вопросах оперативного реагирования на вызванные этим негативные тенденции. В текущем году на основе углубленного анализа лучшего мирового опыта в Казахстане разработан проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров". Документ предусматривает реализацию комплекса превентивных мер по обеспечению эффективного государственного контроля с учетом динамики и особенностей наркоситуации.

Законопроект предполагает введение под государственный контроль и, соответственно, запрет на оборот любых видов новых психоактивных веществ и других наркотиков синтетического происхождения за счет их списочного учета их основных видов. Скорректированы также и подходы к реализации государственной антинаркотической политики - правительство планируется наделить полномочиями по утверждению Списков наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

При этом базовые основания и порядок постановки под контроль наркотиков будут закрепляться в законе о наркотиках. Такой подход позволит охватить исчерпывающий перечень наркотических средств и психотропных веществ синтетического происхождения, находящихся под контролем в странах ЕАЭС, а также дальнего и ближнего зарубежья, отметили в ведомстве.

Как сообщил на семинаре заместитель министра внутренних дел РК Рашид Жакупов, в Казахстане в список подконтрольных веществ внесут 88 наименований новых синтетических наркотиков.

"В связи с появлением новых видов проактивных веществ и синтетических наркотиков на рынке, органы МВД во взаимодействии с другими органами начали оперативно реагировать. Проблема была в определении этого химического состава, вида наркотика. Разные страны идут по разному пути, например, РФ, установив 800 видов синтетических наркотиков, идет по пути включения их всех в список преследования за употребление и оборот 800 видами. Мы, изучив международную практику, решили внести в закон РК изменения, но ограничиться 88 основными видами синтетических наркотиков, остальные все - это производные от основных видов, которые базируются на замене атомов молекул водородов в этих химических формулах", - сообщил Жакупов.

По его словам, в список также будет введено понятие "аналог наркотиков синтетических психоактивных веществ", пишет " Казинформ ".

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