В Казахстане с 1 января перестанут работать незарегистрированные телефоны

Астана. 22 октября. Kazakhstan Today - МВД Казахстана напоминает о необходимости регистрации сотовых телефонов, передает Kazakhstan Today.





С 1 января 2019 года вступают в действие правила по обязательной регистрации абонентских устройств по схеме IMEI-код +SIM-карта +ИИН лица. Незарегистрированным абонентам услуги связи оказываться не будут. В этой связи гражданам необходимо зарегистрировать свои устройства связи до конца текущего года", - сообщили в пресс-службе МВД.





При этом в ведомстве рекомендуют пройти процедуру заблаговременно, чтобы избежать большого ажиотажа в филиалах операторов сотовой связи.





В пресс-службе подчеркнули, что регистрация проводится в первую очередь для защиты интересов граждан.





Если у человека после регистрации украдут телефон, тогда уже по базе можно будет вычислить, кто им пользуется. И у операторов связи будет возможность по блокировке связи, если в базе IMEI-код устройства будет числиться как украденный", - пояснили в пресс-службе.





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