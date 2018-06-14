Астана. 14 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане третий год растет число преступлений, связанных с дачей взяток, передает Kazakhstan Today.

"За последние 3 года растут преступления, связанные с дачей взяток. Количество осужденных выросло более чем в 2 раза: с 69 в 2015 до 165 в 2017 году. К лишению свободы осуждено 79 лиц, 23 человека "получили" от 8 до 15 лет". Кто не знает или забыл, напоминаю, дача взятки - это такое же тяжкое коррупционное преступление, как и ее получение. И несет ровно те же последствия в виде лишения свободы до 15 лет", - написал в Facebook председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

При этом он отметил, что сегодня важно проводить широкую акцентированную работу по формированию гражданского антикоррупционного иммунитета.

"Если каждый заставит себя "решать вопросы" по закону, принципиально не давая взяток, то ситуация поменяется очень быстро", - подчеркнул глава ведомства.

Шпекбаев также сообщил, что сегодня выступил на заседании Национальной комиссии по правам человека. В своей речи он отметил, что одним из главных показателей работы государственных органов по защите конституционных прав является уровень и качество взаимодействия с институтами гражданского общества.

"И это не просто формальные меморандумы и совместные акции, а ежедневный диалог с элементами конструктивной критики и, самое главное - конкретными совместными действиями. Мы сумели выстроить этот диалог", - заявил он.

Глава АДГСПК заявил также, что сегодня необходимо как можно больше соратников среди неправительственных организаций именно в сфере противодействия коррупции.

"Мы готовы работать с каждой НПО и просто неравнодушными гражданами, готовыми измениться и начать действовать", - заключил Шпекбаев.

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