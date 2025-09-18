В Казахстане уделяется особое внимание развитию тюркологии - Токаев

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупреждает граждан о новой набирающей обороты в мире киберугрозе, - Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупреждает граждан о новой набирающей обороты в мире киберугрозе, сообщили в Генпрокуратуре.





По данным зарубежных источников, злоумышленники массово рассылают фальшивые постановления о нарушении правил дорожного движения. Письма и сообщения поступают на электронную почту и в мессенджеры и содержат данные водителей, номера авто и ссылку для "оплаты штрафа". На самом деле это фишинговая атака. При вводе данных банковской карты происходит полный доступ к вашему счету и возможна кража всех средств. В отдельных случаях ссылка содержит вирус для кражи персональных данных с устройства", - проинформировали в пресс-службе.





В ведомстве отметили, что на сегодняшний день атаки уже зафиксированы в России и США, поэтому существует риск распространения подобной схемы в Казахстане.





Напоминаем, что официальные уведомления о наложении административного штрафа поступают только с короткого номера 1414 и не содержат ссылок для оплаты. Информация о наложенных штрафах также передается через egov.kz и в мобильные приложения банков.





Если вы получили сообщение о штрафе с номера 1414 и в нем есть ссылка для оплаты - не переходите по ней! Это обман! Такие сообщения рассылают мошенники!" - предупредили в Генпрокуратуре.





Рекомендуем:





не переходить по ссылкам и не открывать вложения из писем, вызывающих сомнение;

сведения о штрафах перепроверять только на официальных ресурсах egov.kz , qamqor.gov.kz и в мобильных приложениях банков.





Если вы уже перешли по ссылке и ввели данные:



