Астана. 4 января. Kazakhstan Today - "Казгидромет" дал прогноз погоды на 5-7 января 2017 года.

Как отмечают синоптики, в новогодние праздничные дни температура воздуха на территории Казахстана была на 8-15 градусов выше нормы. Дневная температура повышалась до +2 градусов. Теплая погода в восточных областях, была связана с атлантическими циклонами, которые один за другим перемещались через Западную Сибирь и северные районы Казахстана, передает Kazakhstan Today.

"В ближайшие сутки очередной циклон будет оказывать влияние на погоду в северной половине республики. С ним ожидаются снегопады, метели и сильный западный ветер. В южных областях циклон из Средней Азии принесет осадки, туман и гололед", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, 6-7 января на Казахстан сместится антициклон с районов Архангельска и вызовет кратковременное похолодание в большинстве областей республики.

Просмотров: 6430