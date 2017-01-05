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В Казахстане в ближайшие дни ожидается кратковременное похолодание04.01.2017
Общество  11:52

Астана. 4 января. Kazakhstan Today - "Казгидромет" дал прогноз погоды на 5-7 января 2017 года.

Как отмечают синоптики, в новогодние праздничные дни температура воздуха на территории Казахстана была на 8-15 градусов выше нормы. Дневная температура повышалась до +2 градусов. Теплая погода в восточных областях, была связана с атлантическими циклонами, которые один за другим перемещались через Западную Сибирь и северные районы Казахстана, передает Kazakhstan Today.

"В ближайшие сутки очередной циклон будет оказывать влияние на погоду в северной половине республики. С ним ожидаются снегопады, метели и сильный западный ветер. В южных областях циклон из Средней Азии принесет осадки, туман и гололед", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, 6-7 января на Казахстан сместится антициклон с районов Архангельска и вызовет кратковременное похолодание в большинстве областей республики.
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