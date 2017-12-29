В Казахстане в праздничные дни ожидается морозная погода без осадков

Астана. 29 декабря. Kazakhstan Today - 30 декабря 2017 - 3 января 2018 в Казахстане ожидается морозная погода без осадков, передает Kazakhstan Today.
По информации РГП "Казгидромет", циклон, ставший причиной снегопадов, метелей и гололеда, сместился на Сибирь. В ближайшие сутки связанный с ним холодный фронт вызовет снегопады и метель на крайнем востоке Казахстана.
Территория республики вновь окажется под влиянием антициклона, который будет определять погоду на большей части Казахстана в праздничные новогодние дни. Преимущественно ожидается морозная погода без осадков.
"В южных и центральных областях ожидается усиление восточного ветра, местами до 15-20 метров в секунду, с порывами до 25 метров в секунду и низовая метель, ухудшающая видимость менее 800 м, особенно в горных перевалах юга республики", - сообщает "Казгидромет".
Температура воздуха по-прежнему будет выше климатической нормы, лишь на востоке она будет близкой к норме.
30 декабря в Северо-Казахстанской области на дорогах ожидается гололедица.
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