В "Казгидромете" проинформировали о паводковой ситуации в Актюбинской области

Актобе. 21 апреля. Kazakhstan Today - Пресс-служба "Казгидромета" проинформировала о паводковой ситуации в Актюбинской области.

По прогнозу синоптиков, с 22 по 28 апреля в Актюбинской области ожидается неустойчивая погода, временами дождь, гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Колебание ночных температур от +2+10 до 0+5 градусов Цельсия, днем от +10+15 до +15+24, передает Kazakhstan Today.

На предприятии также сообщили, что, согласно справке-консультации РГП "Казгидромет" "О накоплении влагозапасов в бассейнах рек Казахстана по состоянию на 1 марта и ожидаемой водности в 2017 году", направленной в соответствующие государственные органы, в том числе Комитет водных ресурсов МСХ РК (областной филиал РГП "Казводхоз"), КЧС МВД РК был проинформирован заблаговременно за два месяца о значительных объемах снегозапасов на 30-50% больше нормы, для принятия уполномоченными организациями соответствующих мер.

Прогноз притока в Актюбинское водохранилище составлял 220 млн кубических метров (при норме 179), по факту приток составил 285 млн кубических метров (по состоянию на 20 апреля 2017 года). Прогноз притока в Карагалинское водохранилище составлял 250 млн кубических метров (при норме 292), по факту приток составил 156 млн кубических метров (по состоянию на 20 апреля 2017 года).

"Как видно по прогнозу "Казгидромета", объем притока воды в Актюбинское водохранилище, свободной емкостью 75 млн кубических метров по состоянию на 1 марта 2017 года, в три раза превышал свободную емкость. Соответственно областной филиал РГП "Казводхоз" должен был осуществить меры по готовности к приему прогнозируемого объема стока. Могу предположить, если бы областной филиал РГП "Казводхоз" выполнил современно свою работу по приему прогнозируемого объема стока, площади подтоплений могли быть сокращены", - отметил директор филиала РГП "Казгидромет" по Актюбинской области Серик Ибраев.

Он добавил, что на совещании в акимате области руководитель областного филиала РГП "Казводхоз" доложил о поступлении в Актюбинское водохранилище более 500 млн кубических метров, что, естественно, повысило напряженность в области. Однако, согласно ежедневно предоставляемым специалистами актюбинского филиала "Казводхоз" данным фактический приток в Актюбинское водохранилище по состоянию на 20 апреля 2017 года составил 285 млн кубических метров.

"Думаю, что в период половодья всем ответственным лицам нужно профессионально выполнять возложенные должностные обязанности, а не перекладывать ответственность на другие организации. РГП "Казгидромет" не снимает с себя ответственности за предоставляемые прогнозы и оперативно информирует государственные органы, средства массовой информации и население об изменении гидрометеорологической ситуации. Рекомендовал бы всем ответственным должностным лицам иметь смелость информировать организации и население о допущенных погрешностях и ошибках в работе, а не прятаться за чужими спинами. Более того, председатель Комитета по водным ресурсам И. Абишев, в ведении которого находится РГП "Казводхоз", сообщил, что прогноз РГП "Казгидромет" нельзя считать неправильной информацией. Кроме справки-консультации РГП "Казгидромет", в период с марта по апрель были даны три штормовых предупреждения, в том числе актюбинскому филиалу "Казводхоз", об ожидаемом увеличении водности на реках Актюбинской области", - проинформировал Ибраев.

Директор филиала "Казгидромета" по Актюбинской области добавил, что пик половодья по притокам в Актюбинское и Карагалинское водохранилища прошел. На дальнейшую водность рек Илек и Карагалы будет влиять режим работы этих водохранилищ.

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