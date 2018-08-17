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В Костанайской области ожидается гроза, в Туркестанской - пыльная буря16.08.2018
Общество  17:10

Алматы. 16 августа. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Костанайской и Туркестанской областях, передает Kazakhstan Today.

"17 августа в Костанайской области ожидается местами гроза, западный ветер 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%. 17 августа местами по Туркестанской области ожидаются пыльная буря, усиление северо-западного, северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%", - предупредили синоптики.
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