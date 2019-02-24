В Кызылординской области по итогам проверок уязвимых в террористическом отношении объектов наложены штрафы на сумму 27 млн тенге

Кызылорда. 5 февраля. Kazakhstan Today - В 2018 году в Кызылординской области по итогам проведенных полицейскими проверок объектов, уязвимых в террористическом отношении, наложены штрафы на сумму 27 млн тенге, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте полиции Кызылординской области, согласно закону РК "Об органах внутренних дел" и "О противодействии терроризму", на постоянной основе проводится проверка объектов, уязвимых в террористическом отношении, расположенных на территории области.

"По результатам проведенных проверок в 2018 году были выявлены объекты, которые не соответствуют предъявляемым требованиям законодательства РК, в связи с чем за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и несоблюдения должного уровня безопасности вверенного объекта на руководителей 31 объекта, уязвимых в террористическом отношении, судом было вынесено решение о привлечении к административной ответственности согласно статьи 149 административного кодекса Республики Казахстан", - проинформировали в ведомстве.

По данным департамента полиции, были наложены штрафы в общей сумме 27 млн тенге.

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