В Мангистауской области около двух тысяч человек одновременно исполнили гимн

Актау. 4 июня. Kazakhstan Today - В Мангистауской области в честь Дня государственных символов около двух тысяч человек одновременно исполнили гимн, передает Kazakhstan Today.

Патриотические мероприятия, посвященные почитанию государственных символов, считающихся главным атрибутом страны прошли на центральных площадях всех районов и городов региона.





В Актау на площади, где реет самый высокий государственный флаг, собрались 500 представителей государственной службы: ветераны, работники городского и областного акиматов, служащие территориальных ведомств и спели вместе гимн страны. В числе тех, кто оказал почтение государственному гимну, аким области Ералы Тугжанов и занимавший пост заместителя председателя Верховного Совета РК в 1991-1993 годах, участвовавший в принятии закона "О государственных символах Республики Казахстан", государственный и общественный деятель Кайролла Ережепов. На площади к исполнению государственного гимна присоединились и жители областного центра", - сообщили в областном УВП.





Также в этот день несколько молодых государственных служащих присягнули на верность государству.





Важно отметить, что на самой высокой вершине Азии и всего мира - на пике Ленина в Памирских горах и Эвересте на высоте 8 тысяч 800 метров был поднят наш государственный флаг и исполнен гимн страны.

Я стал свидетелем принятия госсимволов и их подготовки. В тот день закон "О Госсимволах" был подписан президентом Назарбаевым, после него подписали еще семь человек, в числе их был и я, это возможность, которой меня наделили мангистаусцы. Где бы ты ни находился, государственные символы подчеркивают твою причастность к стране, которую знают во всем мире. Ты радуешься тому, что являешься одним из членов того государства, которое уважают. И это чувство гордости за родную страну всегда переполняет душу и придает огромные силы. Я поздравляю весь народ Казахстана с сегодняшним праздником", - говорит Кайролла Ережепов, заместитель председателя Верховного Совета РК в 1991-1993 годах.

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