Шымкент. 18 января. Kazakhstan Today - Съемочная группа BBC Top Gear побывала в Шымкенте, где прошли съемки эпизода новой серии популярной британской телепередачи, сообщили в пресс-службе акима города.

"Шымкентский" эпизод Top Gear выйдет на телеканале BBC в марте, передает Kazakhstan Today.

"Съемки прошли с большим успехом", - отметил режиссер Top Gear Алекс Рентон в своем письме к акиму Шымкента Габидулле Абдрахимову. Он добавил, что фильм, снятый в ЮКО, станет одним из впечатляющих эпизодов новой серии и поблагодарил главу Шымкента за оказанную поддержку.

Top Gear - одна из наиболее популярных передач британского телевидения. Выходит на телеканале BBC с 1977 года. Официальная аудитория составляет свыше 350 миллионов человек. Продолжительность каждой передачи - около 60 минут. За время своего существования передача неоднократно удостаивалась различных телевизионных наград, включая Эмми.

"К 2020 году Шымкент должен стать городом удобным для жителей и привлекательным для туристов. Это цель концепции развития нашего мегаполиса. Для нас Top Gear - это прежде всего отличная возможность привлечь внимание международной аудитории к городу и Казахстану в целом. Мы благодарны команде телепередачи за выбор Шымкента в качестве места съемок своего очередного эпизода", - говорится в сообщении пресс-службы акимата города.

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