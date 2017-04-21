Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
21 апреля 2017
  • 20
  • :
  • 14
Все области
11º Гроза
днем 29º    ночью 16º
17:00
.
Aнонс

В Международном аэропорту Алматы завершены антитеррористические учения21.04.2017
Общество  12:37

Алматы. 21 апреля. Kazakhstan Today - Плановое антитеррористическое учебное мероприятие в условиях международного аэропорта Алматы завершено, сообщили в алматинском городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом.

Службы АГОШ по борьбе с терроризмом в преддверии подготовки к Международной выставке "ЭКСПО-2017" отработали навыки взаимодействия при возникновении террористической угрозы на объекте транспортной инфраструктуры, передает Kazakhstan Today.

"Учебные установки были направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на воздушном транспорте путем поиска и обезвреживания взрывных устройств, освобождения заложников и нейтрализации террористов. С поставленными задачами подразделения АГОШ справились. В ходе учений никто не пострадал. Алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом благодарит жителей и гостей Алматы за проявленное понимание и сохранение спокойствия", - говорится в сообщении.
Просмотров: 2813
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
21.04.2017   16:43
Рейтинг акимов за март 2017 года возглавил глава Кызылординской области
21.04.2017   16:12
В Карагандинской области восстановлено движение на пяти участках дорог
21.04.2017   15:53
В ряде областей Казахстана в ближайшие дни ожидается формирование паводков, разливы и подтопления
21.04.2017   15:41
Дождливая погода ожидается в большинстве регионов Казахстана в выходные
21.04.2017   15:30
В Алматы ограничат движение по мосту через реку Есентай
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика