Алматы. 21 апреля. Kazakhstan Today - Плановое антитеррористическое учебное мероприятие в условиях международного аэропорта Алматы завершено, сообщили в алматинском городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом.
Службы АГОШ по борьбе с терроризмом в преддверии подготовки к Международной выставке "ЭКСПО-2017" отработали навыки взаимодействия при возникновении террористической угрозы на объекте транспортной инфраструктуры, передает Kazakhstan Today.
"Учебные установки были направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на воздушном транспорте путем поиска и обезвреживания взрывных устройств, освобождения заложников и нейтрализации террористов. С поставленными задачами подразделения АГОШ справились. В ходе учений никто не пострадал. Алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом благодарит жителей и гостей Алматы за проявленное понимание и сохранение спокойствия", - говорится в сообщении.
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