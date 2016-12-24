Астана. 24 декабря. Kazakhstan Today - В Астане, Павлодаре и Семее в связи с низкой температурой воздуха частично отменены занятия в школах, передает корреспондент агентства.

"24 декабря 2016 года в связи с понижением температуры занятия в школах города для учащихся 1-9 классов первой смены отменяются", - говорится на сайте управления образования Астаны.

По данным управления образования Павлодарской области, сегодня отменяются занятия первой смены в 1-4 классах школ Павлодара. Отмечается, что температура воздуха в городе достигла минус 31 градуса, скорость ветра - 4 метра в секунду.

В Семее, где температура воздуха этим утром составила минус 25 градусов, сегодня отменяются занятия для учеников 1-4 классов первой смены. В Курчатове и Бескарагайском районе, где минус 29 и минус 28 градусов, соответственно, занятия отменены для 1-11 классов и 1-2 курсов колледжей первой смены, информирует ДЧС Восточно-Казахстанской области со ссылкой на отдел образования региона.

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