В одном из колледжей Костаная преподаватели выставляли студентам фиктивные оценки

Костанай. 16 июня. Kazakhstan Today - В колледже Костаная выявлены факты выставления оценок студентам, которые даже не посещали занятия, передает Kazakhstan Today.

В ходе досудебного расследования в Костанайском сельскохозяйственном колледже управления образования акимата Костанайской области выявили нарушения закона при осуществлении государственного образовательного заказа по подготовке специалистов с техническим и профессиональным образованием на 2017-2018 учебный год, пишут " Костанайские новости ".

Об этом на семинаре-совещании в Управлении образования акимата Костанайской области рассказали заместители руководителей Костанайских территориальных Департаментов Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Е.Салыкбаев и Национального бюро по противодействию коррупции А.Есимов.

Сстуденты колледжа рассказали, что они не сдавали вступительные экзамены и, тем не менее, были зачислены в учебное заведение. Отмечено, что подобные нарушения не единичны и повторялись в течение всего учебного года.

Кроме этого, ряду студентов поставлен высокий качественный показатель успеваемости, в то время как, по словам самих студентов, они даже не посещали занятия. Явным и неопровержимым фактом выставления преподавателями фиктивных оценок обучающимся являются сведения пограничной службы об отсутствии на территории РК с февраля 2017 года по настоящее время студента группы ветеренарии. То есть и при поступлении его не было на территории страны.

Согласно пояснениям, полученным от более чем от 30 студентов колледжа, установлено, что они посещали занятия 2-3 раза в месяц, что не соответствует образовательным стандартам по подготовке специалистов с техническим и профессиональным образованием по очной форме обучения.

Колледжу вынесено представление об устранении нарушений.

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