В Павлодарской области открыто движение на затопленной автотрассе

По информации пресс-службы Министерства индустрии и инфраструктурного развития, сегодня в 15.20 дорожными службами восстановлено движение на участке дороги: село Бирлик - село Баянаул автодороги Калкаман - Баянаул - Умиткер - Керней - Ульяновский, 93-138 километры.
Восстановительные работы проводились в сложных погодных условиях, под давлением "большой воды". Ситуация находится на контроле дорожных служб, задействована техника", - подчеркнули в ведомстве.
Как сообщалось ранее, 3 апреля на участке автодороги Калкаман - Баянаул - Умуткер - Керней - Ульяновский в результате резкого таяния снега начался перелив шириной 15 метров и высотой 5 сантиметров. Интенсивное прохождение воды стало следствием размыва земельного полотна.
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