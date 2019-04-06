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В Павлодарской области открыто движение на затопленной автотрассе

05.04.2019, 21:20 4753
Павлодар. 5 апреля. Kazakhstan Today - В Павлодарской области открыто движение на затопленной автотрассе, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы Министерства индустрии и инфраструктурного развития, сегодня в 15.20 дорожными службами восстановлено движение на участке дороги: село Бирлик - село Баянаул автодороги Калкаман - Баянаул - Умиткер - Керней - Ульяновский, 93-138 километры.
 

Восстановительные работы проводились в сложных погодных условиях, под давлением "большой воды". Ситуация находится на контроле дорожных служб, задействована техника", - подчеркнули в ведомстве.

 
Как сообщалось ранее, 3 апреля на участке автодороги Калкаман - Баянаул - Умуткер - Керней - Ульяновский в результате резкого таяния снега начался перелив шириной 15 метров и высотой 5 сантиметров. Интенсивное прохождение воды стало следствием размыва земельного полотна. 
 

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