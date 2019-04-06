В Павлодарской области открыто движение на затопленной автотрассе

Пьеса "Банья, Сонья, Маша и Спайк" была написана Кристофером Дюрангом в 2011 году и с тех пор считается одной из самых остроумных пьес для репертуарного театра. В 2013 году она была удостоена премии Tony, присуждаемой за достижения в области американского театра.