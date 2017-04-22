В Петропавловске заблаговременно эвакуируют жителей поселка Заречный

Астана. 22 апреля. Kazakhstan Today - В Петропавловске эвакуируют жителей пригородного поселка Заречный, сообщили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

"В 16.00 из-за сброса воды из Сергеевского водохранилища, в связи с возможным поднятием уровня воды в реке Ишим акимом области принято решение о заблаговременной эвакуации жителей поселка Заречный (территория города Петропавловска) в среднюю школу поселка Заречный (находится на возвышенности)", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

По данным КЧС на 22 апреля, подтопленными по республике остаются 154 жилых дома: 72 в Акмолинской, 44 в Карагандинской, 26 в Костанайской, 9 в Восточно-Казахстанской. В Актюбинской области все еще подтоплены три дома и 644 дачных строений. Паводковые воды откачаны и отведены из 1458 жилых и дачных домов. 5126 эвакуированных жителей вернулись в свои дома.

В ведомстве также проинформировали, что в связи со сложной паводковой обстановкой решением Акима Нуринского района Карагандинской области от 22 апреля 2017 года на территории Нуринского района объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.

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