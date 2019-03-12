Астана. 11 января. Kazakhstan Today - В пятницу на большей части территории Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.





На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, с которыми ожидаются местами осадки, лишь на западе республики - погода без осадков. Местами по республике ожидаются гололед, туман, метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".





По данным РГП "Казгидромет", в Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в районе Жаланашколя до 20-25 метров в секунду.





В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед, утром и днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Кроме того, на реке Сырдарье уровень воды на ГП Тасбогет в пределах Кызылорды приближается к опасной отметке (фактическая - 704 сантиметра, опасная отметка - 740 сантиметров), в связи с этим в период с 9 по 11 января возможны дальнейшие подъёмы уровней воды и выхода воды на пойменные участки рек.





В Туркестанской области местами ожидаются туман, утром и днем усиление ветра до 15-20, порывов до 25 метров в секунду.





В Жамбылской, Мангистауской областях местами ожидаются туман, гололед.





В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





В Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.





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