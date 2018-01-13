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В пятницу на территории Казахстана местами будет наблюдаться снег, усиление ветра с метелью12.01.2018
  • Фото: 1zoom.ru
Общество  08:43

Астана. 12 января. Kazakhstan Today - Сегодня, в пятницу, большая часть территории Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием ложбины циклона и связанных с ней атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем местами пройдет снег, ожидается туман, гололед, усиление ветра с метелью, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях ожидается усиление ветра местами до 15-20, ночью в Акмолинской порывов до 25 метров в секунду, местами метель, в Костанайской области местами ожидается туман. В Карагандинской области ночью на большей части, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с метелью, сообщили в "Казгидромете".


В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, туман, гололед, метель. В Алматинской, Мангистауской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Кызылординской области местами ожидается туман, гололед.
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