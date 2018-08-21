В полиции Алматы напомнили о запрете продажи скота в стихийных местах

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В полиции Алматы напомнили о запрете продажи скота в стихийных местах21.08.2018
Общество  10:18

Алматы. 21 августа. Kazakhstan Today - В полиции Алматы предупредили о запрете продажи скота в стихийных местах, передает Kazakhstan Today.

В местной полицейской службе ДВД Алматы, по информации Управления сельского хозяйства и ветеринарии, сообщили, что в период праздника "Курбан айт" в разрезе города определены три торговые точки, по которым разрешена реализация сельскохозяйственных животных: убойный пункт ТОО "Ic-commerse" по адресу: Жетысуский район, улица Полежаева, дом 93 А; рынок "Таусамалы" по адресу: Наурызбайский район, микрорайон "Таусамалы", улица Кунаева, дом 2; площадка возле комплекса "ДИ" по адресу: Наурызбайский район, улица Жандосова, дом 2.

"Таким образом, продажа скота в других местах будет считаться стихийной торговлей, за что административным законодательством РК предусмотрена ответственность. Как правило, одно нарушение зачастую влечет за собой другое. Практика показывает, что во время стихийной торговли также нарушаются правила благоустройства города, допускаются нарушения правил дорожного движения, а если торговля развернута в непосредственной близости к проезжей части, то имеют место быть и заторные явления. В этой связи, призываем горожан и гостей города к соблюдению закона, общепринятых норм и уважительному отношению друг к другу", - сказал заместитель начальника Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Торехан Исин.
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