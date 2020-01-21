В понедельник на большей части Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 20 января. Kazakhstan Today - В понедельник, 20 января, на большей части Казахстана ожидаются осадки, местами туман, усиление ветра, гололед, передает Kazakhstan Today.

Практически вся территория Казахстана будет находиться под влиянием Северного и Южного циклонов и связанных с ними атмосферных фронтов, в связи с чем пройдет снег, на западе, юге и юго-востоке - осадки. В Мангистауской, Атырауской, Кызылординской областях ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере и востоке с метелью, на юге - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед, в Карагандинской - низовая метель.

В Алматинской области ночью в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

В Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской областях местами ожидается туман.

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