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В понедельник на большей части Казахстана сохраняется погода без осадков

08.06.2020, 08:15 7912
Нур-Султан. 8 июня. Kazakhstan Today - В понедельник, 8 июня, на большей части Казахстана сохраняется погода без осадков, передает Kazakhstan Today.
 

На большей части территории Казахстана с антициклоном сохраняется погода без осадков, лишь на западе и юге республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды - местами пройдут дожди с грозами. Местами по РК сохраняются усиление ветра, на юге с пыльной бурей. На востоке ночью местами туман", - сообщили в РГП "Казгидромет".

 
В Западно-Казахстанской, Алматинской, Туркестанской областях, днем в Жамбылской области местами ожидается гроза, в Жамбылской, Туркестанской областях с усилением ветра до 15-20 метров в секунду и с пыльной бурей. 
 
В Карагандинской, Кызылординской, днем Восточно-Казахстанской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области с пыльной бурей, в Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидается туман.
 
В Атырауской области днем ожидается сильная жара.
 
В Кызылординской, Жамбылской областях, на большей части Карагандинской, Павлодарской областей, местами в Туркестанской, Алматинской, Акмолинской областях, на юге Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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