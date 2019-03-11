Астана. 1 ноября. Kazakhstan Today - В профсоюзе работников образования рассказали, как исчисляется рабочее время казахстанских учителей, передает Kazakhstan Today.





Много вопросов поступает по рабочему времени учителей. Наконец-то ответ профсоюза. Так как у нас одно законодательство для всей страны, ответ может быть использован в других организациях образования. Не только в Актобе. Рабочее время учителя определяется его нагрузкой. И желанием администрации создавать наилучшие условия для работы учителей. Также есть рекомендация предоставлять один день в неделю, кроме воскресенья, для методической работы", - написала в Facebook депутат мажилиса Ирина Смирнова.





Она приложила к сообщению письмо Актюбинского городского комитета профсоюза работников образования, адресованное директорам общеобразовательных школ.





Согласно письму, "учебная нагрузка учителя исчисляется в астрономических часах и в его рабочее время входят уроки и короткие перерывы (перемены). В период учебных занятий учитель работает согласно расписанию уроков, и его учебная нагрузка является его рабочим временем".





Во время каникул, как пишет комитет профсоюза, рабочее время учителя также определяется его учебной нагрузкой.





Например, если у учителя 18 часов, то при пятидневной неделе он имеет право работать в каникулярное время (18 часов разделить на пять дней) по 3 часа 36 минут. Если у учителя есть доплаты за проверку тетрадей, классное руководство, то он затрачивает дополнительное время для исполнения этих обязанностей", - указывается такде в письме.





При этом незаконное превышение работодателем нормы рабочего времени в соответствии со статьей 89 КоАП РК влечет предупреждение, а при повторном таком действии - штраф... в размере 40 МРП.





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