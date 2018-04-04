Алматы. 4 апреля. Kazakhstan Today - В рамках экскурсий "Путь Лидера" школьники из регионов посетили Алматы, передает Kazakhstan Today.

В дни школьных каникул ученики из Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Кызылординской областей посетили Алматы и Ушконыр.

В Алматы школьники посетили Парк Первого Президента, Центральный Государственный музей, высокогорный каток "Медеу" и заглянули в туристский информационный центр "Visit Almaty". Консультанты провели для детей экскурсию по визит-центру, рассказали о городских достопримечательностях и вручили чек-лист путешественника Almaty 72.

В Алматинской агломерации программа тура включала посещение таких объектов, как школа имени Карасай батыра, где обучался глава государства, Дом-музей Первого Президента Республики Казахстан, Мемориальный комплекс "Батыр Бабалар" в Алматинской области.

Напомним, что пилотные туры "Путь Лидера" были организованы в период осенних каникул прошлого года национальной компанией "Kazakh Tourism" при поддержке Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы в городах Алматы и Астане. Участниками туров стали 480 активистов и отличников учебы Алматинской, Акмолинской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской и Южно-Казахстанской областей.

По словам представителей Национальной компании "Kazakh Tourism" подобные школьные туры играют значимую роль для развития детско-юношеского туризма. В будущем туры "Путь Лидера" при поддержке местных исполнительных органов смогут охватить все регионы страны.

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