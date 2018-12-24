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В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение24.12.2018
Общество  12:32

Астана. 24 декабря. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет", ночью 25-26 декабря в Северо-Казахстанской области ожидается сильный мороз 35-40, местами 30 градусов.

В Петропавловске ночью 25 декабря ожидается понижение температуры воздуха ночью до 37-39 мороза. Ночью 26 декабря ожидается понижение температуры воздуха ночью до 33-35 мороза. Вероятность шторма составляет 90-95%.

24-26 декабря в Кызылординской области местами сохраняются туман, на дорогах гололедица. Вероятность шторма - 90-95%.

С 24 по 26 декабря в Западно-Казахстанской области местами ожидается осадки, туман, метель, гололед, усиление южного, юго-восточного ветра до 15-20 метров в секунду.

В Уральске 24 по 26 декабря ожидаются осадки, туман, метель, гололед, порывы южного, юго-восточного ветра до 17 метров в секунду. Вероятность шторма - 95-98%.

Кроме того, 24 декабря в Мангистауской области местами ожидается гололед. В Актау 24 декабря ожидается гололед. Вероятность шторма - 90-95%.
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24.12.2018   12:54
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