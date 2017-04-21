В ряде областей Казахстана в ближайшие дни ожидается формирование паводков, разливы и подтопления

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В ряде областей Казахстана в ближайшие дни ожидается формирование паводков, разливы и подтопления21.04.2017
Общество  15:53

Алматы. 21 апреля. Kazakhstan Today - В ближайшие сутки, 22 апреля, в связи с прогнозом сильных дождей на реках Алматинской и Жамбылской областей ожидается формирование паводков, говорится в штормовом предупреждении РГП "Казгидромет".

Также сообщается, что 22-24 апреля на отдельных реках Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей ожидаются подъемы уровней воды, разливы и подтопления, передает Kazakhstan Today.

Также, в связи со штормовым предупреждением Узгидромета (Ташкент), ожидается увеличение притока в Шардаринское водохранилище до 1800-2000 кубометров в секунду, разливы и подтопления.
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