В ряде областей Казахстана из-за таяния снега ожидается формирование талового стока и ослабление ледовых явлений

Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" сообщил о таянии снега и ослаблении ледовых явлений в ряде областей Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В период с 17 по 20 февраля в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях, Астане и Алматы в связи с повышением температурного фона ожидается таяние снега, формирование талового стока, ослабление ледовых явлений.

17-20 февраля в Туркестанской области в связи с прогнозом местами сильных осадков возможно формирование талового стока и подъемы уровней воды. На реке Сырдарье, в пределах Кызылординской области, ожидается ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды.

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