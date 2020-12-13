В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 12 декабря. Kazakhstan Today - В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет", в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман.

12 декабря в Туркестанской области местами ожидается туман. Ветер восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Шымкенте и Туркестане временами ожидается туман.

Сегодня в Кызылординской области местами ожидается туман. Утром и днем ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. В Кызылорде днем 12 декабря ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

Также местами туман ожидается в Мангистауской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Жамбылской областях.

Кроме того, в Жамбылской области ожидается северо-восточный ветер, местами 15-20 метров в секунду.

На большую часть территории Казахстана продолжит оказывать влияние отрог антициклона, сохраняя погоду преимущественно без осадков. И лишь на севере, востоке и в центре страны под влиянием ложбины Северного циклона, а на юге под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдет снег. Местами по республике ожидаются туман, на юге и юго-востоке - усиление ветра", - сообщают синоптики.

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