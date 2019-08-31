Нур-Султан. 30 августа. Kazakhstan Today - В столице и ряде областей объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

"В Нур-Султане 30 августа ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду", - сообщает РГП "Казгидромет".

В связи со штормовым предупреждением департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан напомнил меры безопасности при неблагоприятных погодных явлениях.

При сильном ветре, грозе и граде: по возможности переждите непогоду в капитальном строении; находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями; паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций; плотно закрывайте все окна в доме или квартире; управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП; во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить; находясь в помещении, держитесь подальше от окон, не пользуйтесь электроприборами, так как град обычно сопровождается молнией; строительным объектам принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий; по возможности ограничьте строительно-монтажные работы на объектах строительства.

Кроме того, 30 августа в Костанайской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал, град. Ночью и утром местами туман. Ветер северный, ночью местами 15-20, днем 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. В Костанае 30 августа ожидаются гроза, ветер северный, порывы 15-20 метров в секунду, ночью сильный дождь.

Также сегодня в Актюбинской области местами ожидается ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду. В Актобе ожидаются порывы северо-западного ветра - 16 метров в секунду.

В Туркестанской области местами сохраняются пыльная буря, северо-западный ветер 15-20, ночью порывы 23 метра в секунду. В Шымкенте ночью и утром 30 августа сохраняется ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане 30 августа сохраняются пыльная буря, ночью и утром ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области сегодня местами сохраняется пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23 метра в секунду. В Кызылорде утром и днем 30 августа сохраняется ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду. Днем пыльная буря.

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