В связи с проведением марафона 23 декабря в Астане ограничат движение автомашин и изменят маршруты автобусов

Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - В связи с проведением зимнего марафона 23 декабря в Астане ограничат движение автомашин и изменят маршруты общественного транспорта, передает Kazakhstan Today.

"В связи с проведением в Астане II зимнего марафона Astana Winter Marathon (на дистанции 5, 10 километров, 21 километр и 42 километра), 23 декабря текущего года, с 08.00 до 13.00, движение транспортных средств по маршруту забега участников марафона будет ограничено полностью", - сообщила пресс-служба департамента полиции Астаны.

Гостям и жителям столицы порекомендовали заранее планировать свои маршруты и пользоваться альтернативными участками дорог в объезд закрытого участка (улица Байтурсынова (на участке от проспекта Кошкарбаева до улицы Жургенова и пересечений с улицами: Аманжолова, Сарыкол и Тауелсиздик).

Кроме этого, в период проведения мероприятия по проспекту Кошкарбаева, Нажимеденова и улице Калдаякова будет полностью ограничено движение грузовых автомобилей.

Для удобства пассажиров будут временно изменены схемы движения маршрутов общественного транспорта. В полиции уточнили, что движение общественного транспорта будет осуществляться по улице Нажимеденова и проспекту Кошкарбаева).

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