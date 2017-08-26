В Талдыкоргане проходят бизнес-стажировки для молодых предпринимателей

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В Талдыкоргане проходят бизнес-стажировки для молодых предпринимателей26.08.2017
Общество  17:27

Талдыкорган. 26 августа. Kazakhstan Today - С 24 по 28 августа в Талдыкоргане проходят межрегиональные молодежные бизнес-стажировки, организованные Конгрессом молодежи Казахстана по заказу Министерства по делам религий и гражданского общества РК, передает Kazakhstan Today.

"Молодёжь как будущее нации во все времена представляла собой особую ценность для общества. Она занимает важное место в социальных отношениях, производстве материальных и духовных благ. Мы рады предоставить возможность молодежи всей республики получать новые практические знания, по своим направлениям бизнес-деятельности, в рамках данного уникального проекта", - заявил руководитель Управления по вопросам молодежной политики Алматинской области Айдын Нурмухамбетов.

Главная цель стажировки - содействие и раскрытие инновационного и предпринимательского потенциала молодежи, повышение уровня компетенций молодых предпринимателей путем проведения ознакомительных мероприятий на действующих предприятиях малого и среднего бизнеса.

Участниками стажировок являются молодые предприниматели, представители молодежи, имеющие бизнес-идею из Астаны, Алматы и 13 регионов Казахстана. Алматинскую область представляют 15 участников.

В программе мероприятия - мастер-классы, тренинги, стажировки на предприятиях Талдыкорган и встречи с успешными предпринимателями, сообщили в Конгрессе молодежи Казахстана.
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