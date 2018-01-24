В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Астана. 24 января. Kazakhstan Today - В Кызылординской, Актюбинской и Южно-Казахстанской областях из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", днем 24, сутки 25-27 января в Кызылординской области сохраняется восточный, северо-восточный ветер местами 18-23 метра в секунду, временами порывы 30 метров в секунду и более.

Днем 24, сутки 25 января в Актюбинской области сохраняется юго-восточный ветер местами 18-23 метра в секунду, временами порывы 30 метров в секунду и более.

В Южно-Казахстанской области, по информации синоптиков, 25-27 января ожидается северо-восточный ветер местами 18-23 метра в секунду, временами порывы 30 метров в секунду и более.

Вероятность шторма - 90-95%.

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