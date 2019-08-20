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В трех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

19.08.2019, 17:45 12286

Алматы. 19 августа. Kazakhstan Today - В Атырауской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях объявлено штормовое предупреждение, вероятность шторма составляет 90-95%, сообщили в РГП "Казгидромет".

"Днем 19 августа в Атырауской области ожидается сильная жара, 35-39 градусов. Днем в Атырау 19 августа ожидается сильная жара, 36 градусов. Вероятность шторма - 85-90%", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации синоптиков, днем 19 августа в Костанайской области местами ожидаются гроза, сильная жара, 35 градусов. Вероятность шторма - 90-95%.

Также, 19 августа в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, град. Ночью и утром местами ожидается туман. В Петропавловске ночью 19 августа ожидается гроза, град. Вероятность шторма - 90-95%.

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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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