Астана. 9 февраля. Kazakhstan Today - В Вооруженных силах Казахстана проходят боевые стрельбы взводов, направленные на совершенствование полевой выучки и слаженности подразделений в условиях, максимально приближенных к боевым, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

По поручению министра обороны РК генерал-полковника Сакена Жасузакова во все региональные командования направлены группы для контроля и наблюдения за ходом практических занятий, передает Kazakhstan Today.

"Лучшими методистами воинских частей для проведения боевой стрельбы на учебных полигонах создана обстановка, предусматривающая ведение огня из всех видов оружия, как по наземным, так и по воздушным целям, ведение огня по отдельным целям в средствах индивидуальной защиты, стрельбу через бойницы боевых машин пехоты, бронетранспортеров, из пулеметов, установленных на БТР, стрельбу ночью с использованием ночных прицелов, а также метание ручных гранат. Занятия проводятся по одной из тем тактической подготовки, которая моделирует действия взвода в наступлении, обороне и других действиях в дневное и ночное время с учетом задач, возложенных на подразделение", - информирует пресс-служба министерства.

При проведении боевых стрельб взводов основное внимание уделяется правильным тактическим действиям, умелому и эффективному применению оружия в бою и управлению огнем подразделений, а также строгому соблюдению мер безопасности. Оценка огневой подготовки отделению, взводу, роте выводится по двум аспектам: первый - за боевые стрельбы или тактические учения с боевой стрельбой, второй - за выполнение упражнений стрельб.

Ранее в соединениях и частях Вооруженных сил Казахстана была проведена подготовка отделений (экипажей, расчетов) подразделений мотострелковых (танковых), десантно-штурмовых рот, рот морской пехоты. В рамках боевых стрельб отделений состоялось более 1 000 стрельб из которых более 500 ночью, в том числе 31% - на "отлично", 58% - на "хорошо".

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