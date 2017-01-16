В воскресенье на большей территории Казахстана ожидается погода без осадков

Астана. 15 января. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана в воскресенье ожидается погода без осадков, лишь на севере-западе и востоке сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдет снег, сообщает РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, местами ожидается туман, гололед, усиление ветра, на востоке метель.

В Алматинской области местами - туман, гололед, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областях местами туман.

В Актюбинский, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях ночью и утром местами ожидается туман. В Восточно-Казахстанской области местами - метель, туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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