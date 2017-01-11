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В Восточно-Казахстанской и Алматинской областях из-за метели закрыты автодороги10.01.2017
  • Фото: Altaynews.kz
Общество  19:14
Астана. 10 января. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской и Алматинской областях из-за метели закрыты автодороги, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, в Восточно-Казахстанской области сегодня с 17.00 из-за метели и плохой видимости закрыто движение на автодороге областного значения Воскресеновка - Петропавловка - Шелехова - Бель-Агаш - Дмитриевка (40-й - 48-й километры, село Шелехова - село Зенковка) для всех видов автотранспорта, передает Kazakhstan Today.

Кроме того, в Алматинской области с 18.30 сегодня в связи бураном и плохой видимостью закрыто движение на участке автодороги Ушарал - Достык (83-й - 184-й километры) для всех видов автотранспорта.
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Фото: Altaynews.kz
В Восточно-Казахстанской и Алматинской областях из-за метели закрыты автодороги
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